Украина ждет конкретики о членстве в НАТО в 2022 году, а не через 30-50 лет, – Зеленский

Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главами иностранных дипломатических представительств Украины, передает liga.net.

Зеленский заявил, что хочет более быстрой, динамичной дипломатии.

Он сказал, что Украина «не может принять очень популярный тезис о ЕС лет через 30 и НАТО где-то там лет через 50».

– Мы стремимся достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим получить ее в 2022 году, – сказал он.

Напомним, как у Путина составили проект договора с США – предлагают, чтобы Украину не включали в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Также напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.