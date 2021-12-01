Результаты поименного голосования: Отставку Федоровой поддержал глава фракции «Наш край» Кормышкин

42 депутата Николаевского областного совета поддержали отставку главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланы Федоровой, в том числе, глава фракции партии «Наш край» Юрий Кормышкин, от которой Федорова избиралась в областной совет.

Соответствующие результаты голосования есть в распоряжении издания «Преступности.НЕТ».

От фракции «Слуга народа» за отставку проголосовали: Валерий Бедный, Виталий Гомерский, Замазеева, Игнатенко Евгений, Игорь Кич, Иван Кухта, Владислав Мартыченко, Игорь Мухарский, Владислав Невеселый, Владимир Погадаев, Виталий Порхун, Игорь Савченко, Антон Табунщик, Владимир Высоцкий, Ирина Шабильянова, Виталий Шевченко.

Фракция «За майбутнє» – Ольга Григорьева, Оксана Калюжная, Александр Плиткин.

Фракция «Пропозиція» – Андрей Волков, Александр Мосин, Вера Миронова, Александр Молдованов, Сергей Шульгач.

Фракция «ОПЗЖ» – Андрей Головчанский, Евгений Горбуров, Олег Козлов, Сергей Майборода, Людмила Кошевая, Ирина Пидпала, Татьяна Потапенко, Александр Потемкин.

Фракция «Наш край» – Елена Донченко, Надежда Иванова, Юрий Кормышкин, Олег Маляренко, Григорий Ташлык.

Фракция «Европейская Солидарность» - Руслан Пересунько, Алла Ряжских, Людмила Самчинская, Михаил Талпа.

Отметим, в списке значится, что Федорова голосовала против своей отставки, что является конфликтом интересов. При этом, сама Федорова отсутствовала в зале заседаний на момент непосредственного голосования.

При этом на онлайн-трансляции видно, что однопартиец Федоровой Андрей Закусилов, который сидит рядом, якобы нажимает на ее пульт для голосования. После чего фракция «Нашего края» не вернулась с перерыва на продолжение сессии.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).

Также напомним, еще раньше Светлана Федоровна отказалась предоставлять журналистам копию контракта, который с ней заключила экс-глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. В то же время, Виктория Москаленко также отказалась предоставлять копию контракта, который заключен между областным советом и директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланой Федоровой, сославшись на то, что в контракте есть конфиденциальная информация. Спустя несколько месяцев Федорова все же показала контракт, в котором прописана условная среднемесячная зарплата – 135,4 тысячи гривен в месяц.

Позже выяснилось, что она просила у Николаевского областного совета увеличить ей зарплату со 137 до 167 тысяч гривен, но ей отказали. В итоге выяснилось, что она в летние месяцы получала по 160 тысяч гривен ежемесячно.