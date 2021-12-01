Глава облсовета Замазеева лишила Москаленко права выступать на сессии «из-за оскорбительных фраз в адрес коллег»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева лишила депутата от «Европейской солидарности» Викторию Москаленко права выступать на сегодняшней сессии «из-за оскорбительных фраз в адрес своих коллег».

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» во вторник, 21 декабря.

Так, в ходе вопроса об утверждении списка объектов на приватизацию, в котором, в том числе есть здание на улице Маршала Василевского, где ранее размещалась областная филармония. Взяв слово, депутат Виктория Москаленко заявила, что депутат Александр Мосин вводит остальных депутатов в заблуждение.

В этом момент глава обласовета Замазеева обратилась к Москаленко и заявила, что «на сегодня это ее второе и последнее предупреждение».

— Согласно ст.64 выключите ей микрофон. На сегодня вы уже лишены возможности права выступления из-за оскорбительных фраз в адрес ваших коллег, — заявила Замазеева.

В свою очередь депутат Мосин предположил, что у Москаленко открыт не тот проект решения, или повестка дня, предложив технической службе проверить ее планшет.

Напомним, как Москаленко не смогла ответить на вопрос, нашла ли она средства для больниц, хотя инициировала для этого сессию Николаевского облсовета.