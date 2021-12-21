В Днепропетровской области во время сессии из-за распределения земель подрались депутаты с избирателями

Плевались, обливались водой и выбивали двери — на Днепропетровщине прямо в сессионном зале подернулись депутаты и их сторонники.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

Рассказывается, что сессия Криворожского районного совета должна была рассматривать земельные вопросы — на кону пять тысяч гектаров.

«Земли распавшегося коммунального предприятия должны были передать двум территориальным общинам. Однако это понравилось не всем избранникам. Так, что прямо во время заседания начались стычки», - говорится в сообщении.

Под нецензурные возгласы ломали микрофоны, обливали водой оппонентов и даже плевали друг другу в лицо. В конце концов, аноним сообщил о заминировании здания райсовета и объявили перерыв. Взрывчатку так и не нашли. В свою очередь полиция производит проверку.

Напомним, как в Верховной Раде нардеп Тищенко пытался утащить Лероса во время выступления с трибуны.