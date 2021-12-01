Кормышкин объяснил, почему проголосовал за снятие Федоровой с должности главы «инфекционки»: «Заигралась в политику»

Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин заявил, что Светлана Федорова «заигралась в политику».

Об этом он сказал в комментарии изданию «НикВести».

Как известно, во вторник, 21 декабря, в ходе пленарного заседания Николаевского областного совета, 42 депутата сняли с должности главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.

При этом, Кормышкин, который изначально активно поддерживал Федорову, также проголосовал за ее отставку.

В комментарии он отметил, что Федорова стала политиком, хотя «хорошая как главврач».

— Я считаю, что я по-человечески поступил с Федоровой, правильно. Она хорошая как главврач, но она сегодня заигралась в политику. Замазеева неправа. Наша фракция и я, считаю, мы правильно поступили, потому что Федорова не стала главврачом больницы, а стала политиком, - сказал Кормышкин.

На вопрос о том, когда он понял, что Федорова «заигрывается», он ответил, что это случилось за последние три недели. При этом, по ответу сложно было понять, какой именно позиции придерживается Кормышкин – учитывая, что он проголосовал за снятие ее с поста главы КНП, он похвалил ее как главврача и заявил, что глава областного совета Анна Замазеева неправа.

— Как врач она идеальный врач. Но она пошла в политику, не имеет права подчиненный коммунального предприятия делать так. Замазеева неправа. И Федорова неправа, - добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).

Также напомним, еще раньше Светлана Федоровна отказалась предоставлять журналистам копию контракта, который с ней заключила экс-глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. В то же время, Виктория Москаленко также отказалась предоставлять копию контракта, который заключен между областным советом и директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланой Федоровой, сославшись на то, что в контракте есть конфиденциальная информация. Спустя несколько месяцев Федорова все же показала контракт, в котором прописана условная среднемесячная зарплата – 135,4 тысячи гривен в месяц.

Позже выяснилось, что она просила у Николаевского областного совета увеличить ей зарплату со 137 до 167 тысяч гривен, но ей отказали. В итоге выяснилось, что она в летние месяцы получала по 160 тысяч гривен ежемесячно.