Зеленский ожидает, что на саммите в Мадриде решится судьба по членству Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО, который состоится 29-30 июня 2022 года, Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции «Синегора», сообщает «Европейская правда».

Президент заявил, что его заявление об ожидании решения НАТО уже в следующем году вполне серьезно.

- Речь идет о саммите в Мадриде, который состоится летом 2022 года, - пояснил он.

Президент также считает, что Альянс должен пригласить Украину на участие в этом саммите.

- Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе, - подчеркнул он.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз.

Как известно, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Среди прочего документ предлагает, чтобы Украину не включали в НАТО.

В то же время, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.