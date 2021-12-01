Украина предложила 10 шагов по урегулированию конфликта на Донбассе и передала их США, РФ, Германии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации.

Об этом Глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, передает его пресс-служба.

Президент рассказал, что в эти дни идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы.

- Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: относительно прекращения огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание, – сказал Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодне-рождественских праздников.

- Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять, – сказал Президент.

Владимир Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с Президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.

- Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии, – сообщил Глава государства.

- Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность, – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.

- Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас проходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор, – рассказал Глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и Президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос урегулирования на Донбассе. Также Зеленский заявил о готовности вести переговоры в Нормандском формате относительно конфликта на Донбассе.