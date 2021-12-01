Комиссия по избранию главы САП подбила итоги конкурса, но не смогла утвердить победителя

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) огласила результаты на должность руководителя САП, но не смогла утвердить победителя.

Об этом шла речь на заседании комиссии во вторник, 21 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса. При этом Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

В итоге члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 151 балл, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов. Но члены комиссии не смогли прийти к единому мнению, объявлять ли победителя конкурса. При этом представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, на заседании во вторник, в то время как глава комиссии Катерина Коваль выражала опасение легитимностью такого результата в связи с решением ОАСК.

- Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение, - сказала она.

При этом она отметила, что необходимо также подготовить проект решения по рейтингу. В итоге был объявлен перерыв на 15 минут.

После перерыва Комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, однако не проголосовала за это.

Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

После отсутствия результативного голосования представители международного сообщества в комиссии выразили крайнее удивление невозможностью формального утверждения результатов конкурса и настояли на повторном голосовании, которое также не дало результата.

Глава комиссии Катерина Коваль парировала, что есть рейтинговые победители, которых комиссия поздравляет.

- Предлагаю перенести заседание на послезавтра… подготовить проекты для Офиса генпрокурора, - сказала она.

По ее словам, в частности, еще не получена информация от кадрового подразделения по спецпроверке кандидатов.

- У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда, - добавила она.

При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.

- Наши результаты не изменяться, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения, - подытожила она.

На это утверждение «международники» в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

В итоге после почти 10 часов заседание Конкурсной комиссии так и не закрыли, и дата его продолжения неизвестна.

- Мы должны посоветоваться с кадровым подразделением Офиса генерального прокурора, - сказала глава комиссии Катерина Коваль, аргументируя необходимость перерыва.

- Мы сегодня провели собеседования, несмотря на то, что есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева - ИФ)… у нас есть победители, - добавила она.

По словам Коваль, речь идет о согласовании процедурных моментов, а также проверке спецдопусков канидатов.

Члены комиссии долго обсуждали сложившуюся ситуацию с отсутствием результативного голосования по утверждению итогов и победителей конкурса, не могли определить день, в который они могут собраться, и в целом найти компромисс.

Напомним, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора – руководителя САП. Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек, среди которых и бывший заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило. Однако он не был допущен к следующему этапу конкурса.

Как известно, комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.