Новый канцлер Гернмании Шольц призвал Путина к деэскалации на границе с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность увеличением российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает «РБК Украина».

- Канцлер Олаф Шольц сегодня в телефонном разговоре с президентом Путиным выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России рядом с Украиной, — отметил Хебештрайт.

По его словам, канцлер призвал Путина к срочной деэскалации на украинской границе.

В ходе беседы лидеры также обсудили реализацию минских соглашений и необходимость продолжения переговоров в нормандском формате. Шольц и Путин договорились продолжить диалог.

Напомним, Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на фоне военного конфликта между Россией и Украиной призвала ужесточить санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

В то же время, вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство «Северного потока – 2» ошибкой с геополитической точки зрения.