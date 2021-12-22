В Николаевском облсовете утвердили программу «Автобусы для общин» - ее профинансируют после распределения бюджета в 2022 году

Во вторник, 21 декабря, для жителей Николаевской области утвердили областную программу – «Автобусы для общин».

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

За этот год Анна Замазеева не раз ездила с рабочими визитами в районы и общалась с жителями. Одна из главных проблем, которая «красной нитью» проходит в большинстве населенных пунктов - отсутствие качественного транспортного сообщения в общинах.

«Люди, элементарно, не могут поехать в больницу, на работу, базар, соседнюю деревню или районный центр. Имеющиеся там перевозчики игнорируют графики и даже снимают автобусы с маршрутов. Поэтому я инициировала программу «Автобусы для общин», чтобы эта проблема сдвинулась с мертвой точки», - отметила Анна Замазеева.

В областном совете разработали проект программы, утвержденный на 9-й очередной сессии облсовета. Благодаря этой программе общины смогут по принципу софинансирования покупать автобусы. Вдобавок ряд общин готовы создавать собственные КП и самостоятельно корректировать графики и маршруты для собственного комфорта.

По итогам первого квартала при перераспределении средств областной совет финансово наполнит данную программу.

Напомним, 21 декабря, в Николаевском областном совете прошло очередное пленарное заседание. Депутаты поддержали проект бюджета на 2022 год.