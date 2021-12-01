Зеленский и партия «Слуга народа» в случае выборов получат наибольшую поддержку украинцев, – соцопрос

Если бы президентские и парламентские выборы президента состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку получат Владимир Зеленский и партия «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Социологической группой «Рейтинг».

Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,2% избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

13,7% поддержали бы Петра Порошенко, 9,6% – ЮлиюТимошенко, 9,2% – Юрия Бойко, 6,9% – Евегения Мураева, 6,8% – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,2% – Владимира Гройсмана, 3,1% – Олега Ляшко.

Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 19,2% среди голосующих и определившихся с выбором.

За партию «Европейская солидарность» – 14,1%, «Батьківщина» – 11,1%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 10,5%. Партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 6,8%, партию «Сила и честь» – 6,5%, партию Разумкова «Умная политика» – 6,0%, партию Мураева «Наши» – 5,7%, «Радикальную партию» – 4,2%, «УДАР Виталия Кличко» - 4,0%, ВО «Свобода» - 3,5%, «партию Шария» - 2,6%, партию «Голос» - 2,2%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 декабря 2021