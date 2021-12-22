Арахамия, Замазеева и Луков подписали Меморандум о реконструкции Парка Победы – обещают гибридное финансирование проекта

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков подписали Меморандум о намереньях реконструировать парк Победы.

Подписание прошло в среду, 22 декабря, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Анна Замазеева отметила, что проектно-сметная документация на реконструкцию парка будет профинансирована меценатами – она обойдется почти в 10 миллионов гривен.

— На сегодняшний день, благодаря поиску меценатов, Давид Георгиевич их нашел, и мы хотим сделать проектно-сметную документацию. На это будет привлечено почти 10 миллионов гривен и как раз сегодня будет подписан Меморандум между городом, его представляет господин Луков, и «Слугой Народа», по поводу привлечения таких инвестиций на проектно-сметную документацию на парк Победы, - сказала Замазеева.

Давид Арахамия, в свою очередь, выразил надежду, что проект удастся разбить на очереди и первую часть закончить к лету.

— Будем надеяться, что в следующем году, а возможно, за полтора года, если не будет недостатка в финансировании, полностью парк закончить. Но хотя бы на очереди разбить и первую очередь уже этим летом сдать. Я считаю, что это вполне вероятно. Я думаю, можно предложить общественности переименовать парк Победы, чтоб был какой-то ребрендинг. Например, Central Park условный сделать, чтоб уже был действительно центральным, это самый большой парк в городе, - отметил нардеп.

Глава облсовета, в то же время, отметила, что, в случае если проектно-сметную документацию начнут 1 января, то закончат к апрелю.

— На проектно-сметную документацию заложено максимум четыре месяца. Если они начнут делать ее 1 января, мы уже до конца апреля получим проектно-сметную документацию. За этот период времени мы занимаемся поиском средств на саму реконструкцию, если все получается в сроки, с мая-июня мы можем начать строительные работы, - сказала Замазеева.

Арахамия, в свою очередь, добавил, что проект будет финансироваться как за счет меценатов, так и за счет государственных средств.

— Это гибридное финансирование, у нас не заложено никаких статей бюджета на это, мы, конечно, будем бороться, чтоб выделять на это какие-то центральные средства – может, с помощью субвенции какой-то, но мы понимаем, что все равно нужно много чего делать. Даже если мы не найдем средств, мы общаемся с предприятиями, например, я лично имел переговоры с НГЗ, просил, чтоб они оплатили ПСД, потому что вы никогда не сделаете ни один проект за бюджетные средства, если у вас нет ПСД, - отметил Арахамия.

Стоимость самих работ пока неизвестна – все зависит от того, насколько масштабным будет проект.

— Это зависит от размаха. Я предложил сразу побить на очереди, потому что есть, условно говоря, космический замысел, он будет стоить около 10 миллионов евро. Я предложил разбить на две-три очереди, сделать инфраструктуру – газоны, дорожки, потом аттракционы. Чтоб можно было двигаться последовательно. Даже если нам не удастся сделать проект целиком, он не будет вырван из контекста, на базовом уровне он будет сделан, - добавил Давид Арахамия.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала меморандум о сотрудничестве с меценатами, который решили предоставить финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния коммунального учреждения «Николаевский детский санаторный центр «Южный».