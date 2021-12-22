Отель, фуд-корт, душевые кабинки: Замазеева рассказала, как собираются обустраивать отстойник для фур на Николаевщине

Отстойник для грузового транспорта на въезде в Николаев заработает в следующем году. Там планируют обустроить площадку зоны отдыха для водителей в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом стало известно в ходе брифинга руководства Николаевской областной организации партии «Слуга Народа», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отмечалось, что отстойник для фур будет находиться от микрорайона Матвеевка на расстоянии более 3,5 километра, пересечения трасс М-14 и Н-24.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «на сегодняшний день уже почти окончена проектная документация, которую согласована с министерством инфраструктуры». Кроме того, решается вопрос землеустройства и землеотведения.

— Как только будут благоприятные погодные условия, то начинается строительство. Дедлайн – апрель-май. Мы уже подошли к тому, чтобы в следующем году жители города не чувствовали такого напряжения, когда мы видим скопление грузового транспорта…Там будет зона сервиса для водителей, чтоб у них были нормальные условия. Также там будут оформляться документы, чтобы они (грузовики, - ПН) проезжали в наш морской порт. Условия будут выполнены, как в лучших европейских традициях… Как известно, у нас узкий въезд в порт, и, как правило, оформление одной машины – 15 минут, там собирается огромная очередь. Благодаря QR-коду это будет занимать минуту, — сообщила Замазеева.

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что в Николаеве бессмысленно делать дороги, если их не разгрузят от большегрузов.

— Большинство крупных международных операторов рассматривают Николаев, как основной кусок портового бизнеса. Поэтому, если мы сейчас это не разгрузим, тогда в городе бессмысленно делать дороги, — рассказал Арахамия.

Кроме того, речь шла о том, что на территории отстойника будет расположена зона сервиса для дальнобойщиков, куда также будет входить небольшой отель, фуд-корт и душевые кабинки. Арахамия предположил, что участки под зоны отдыха будут сдаваться через систему электронных закупок Prozorro.

— Будущее за государственно-частным партнерством, коммунальная собственность – это пережитки, — сказала Замазеева.

Как известно, 30 июля депутаты горсовета Николаева разрешили Службе автодорог начать процедуру получения 37 га земли под обустройство отстойника для фур.

В частности, Служба Автомобильных дорог в Николаевской области 6 августа объявила тендер на разработку проектной документации на строительство отстойника для большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Ориентировочная стоимость его строительства может составить порядка 119 миллионов гривен. Финансирование осуществляется за государственный бюджет. Согласно технической спецификации, отстойник должен быть рассчитан на 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

При этом пока неизвестно, на чьем балансе будет отстойник для фур на Николаевщине.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Замазеева анонсировала открытие отстойника для фур в следующем году.