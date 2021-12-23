Николаевскую областную филармонию решили разместить в ДОФе – проект необходимо сделать не позже апреля-2022

Коллективы Николаевской областной филармонии решили разместить в Доме офицеров флота, проектно-сметную документацию необходимо закончить до апреля 2022 года.

Об этом рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в ходе подписания Меморандума вместе с областным советом и народным депутатом Украины Давидом Арахамией.

Ранее в Николаевской областной государственной администрации сообщили, что не нашли целевого назначения для Дома офицеров флота.

Теперь же глава ОГА отметил, что после анализа ситуации в Доме офицеров флота решили разместить филармонию. При этом, реставрировать ДОФ планируют на те средства, которые ранее закладывались для Старофлотских казарм.

— Мы проанализировали ситуацию, что это возможно – разместить филармонию в ДОФе. На сегодня есть твердая воля областного совета относительно проектно-сметной документации, что это нужно делать. У нас было обещание по поводу Старофлотских казарм, мы по «Большой реставрации» делаем еще и театр, но будет целесообразнее использовать эти средства на ДОФ, - сказал Ким.

В то же время, народный депутат Давид Арахамия отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что коллективы филармонии уже давно ждут, когда их переместят в подходящее для них здание. При этом, он отметил, что реставрация намного дороже простого ремонта.

— Это как раз такой пример, когда у нас есть ДОФ, который мы не обещали, но он емкий, большой, тяжелый объект, это памятник архитектуры и подрядчики должны делать только те, кто имеет лицензии. То есть, условно то, что можно отремонтировать в офисе за гривну, когда это памятник архитектуры, это стоит четыре гривны. Ресурс у нас ограниченный. Но мы посовещались и решили, что для громады реально важнее филармония, чем вторая очередь музея… Филармония уже 30 лет ждет помещения. Мы считаем, что надо людям честно сказать, что мы обещали Старофлотские, но у нас филармония стоит, поэтому будем перекидывать ресурс на нее, - отметил народный депутат.

Предварительная стоимость реставрации ДОФа – 250-450 миллионов гривен.

— Есть предварительные разговоры с Офисом Президента, что объект будет добавлен программу «Большая реставрация», где есть финансирование на 2022 год. Мы должны сделать проект не позже апреля, чтоб мы могли в 2022 году начать реализацию работ, - добавил глава ОГА.

Отметим, отдельно советник по вопросам культуры, Руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев рассказал, что уже консультировался с директором филармонии Александром Добровольским. Реставрацию будут проводить в соответствии с необходимостями филармонии, подбирать материалы, которые создадут необходимую акустику. Помимо концертов филармонии, в ДОФе хотят проводить другие культурные мероприятия.

Напомним, ранее у Зеленского поручили министру культуры сделать из Дома офицеров флота в Николаеве «визитку города».

После этого народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве может попасть в проект «Большая реставрация» в 2022 году, но его необходимо софинансировать из местных бюджетов.

Также напомним, в апреле 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что рассматривается вариант по покупке Дворца культуры «Строителей» для размещения там коллектива Николаевской областной филармонии.