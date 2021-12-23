12% компаний из санкционного списка СНБО сменили название: «Такие действия являются лишь введением в заблуждение»

40 украинских юридических лиц сменили название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины. Сейчас в перечне размещено 333 украинских юрлица.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Как отмечается в сообщении, изменение названия не снимает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, так как остается неизменным его регистрационный код. Зато контрагентов, попавших на «оборотней», контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу.

«Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в «ловушку» с подсанкционной компанией , нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ», – прокомментировал руководитель корпоративных продуктов OpenDataBot Федор Сафир.

Большинство компаний, в отношении которых введены санкции, оказались в списке из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействие террористической деятельности и так далее.

Напомним, СНБО по рекомендации СБУ применил санкции к новым владельцам самолетов, летавших в РФ и связанных с компанией «JET4U S.R.L.».