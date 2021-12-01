Зеленский определил, кто имеет право выступать с официальными заявлениями о внешней политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Такими лицами являются президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Согласно указу государственные органы при осуществлении внешних отношений должны согласовывать свою позицию с Министерством иностранных дел, направляя письменные запросы.

Также в документе отмечено, что украинские должностные лица должны информировать президента и МИД о содержании зарубежных служебных контактов в течение десяти дней после таких контактов. А в случае получения особо важной информации безотлагательно.

Указ также регулирует порядок проведения международных переговоров должностными лицами, сообщения о содержании и последствиях этих переговоров и перечне должностных лиц, которые должны присутствовать в составе официальных делегаций.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств разрешено осуществлять исключительно Министерству иностранных дел Украины.

Напомним, как СНБО принял Стратегию внешнеполитической деятельности, которая обозначила курс Украины на международной арене.