В Николаеве оборудовали детскую стоматологию – на это ушло более 3 миллионов по инициативе нардепа Копытина

В Николаеве на 3,1 миллиона оборудовании КНП «Городская стоматологическая поликлиника» Николаевского городского совета.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин у себя на странице в Facebook.

«Можете себе представить детскую стоматологию, где не слышны крики, дети не плачут, а с кресла для манипуляций выглядывают глазки улитки? Так вот это теперь наша стоматология в Николаеве», - отметил депутат.

Копытин отметил, что по его инициативе больнице выделили 3,1 миллиона социально-экономической субвенции из Государственного бюджета. На эти средства закупили кресла и оборудование.

«Решил посмотреть, на что пошли средства, и остался очень доволен. В больницу закупили шесть современных стоматологических установок со всеми необходимыми инструментами для лечения. Одна из установок специально разработана по форме улитки, чтобы успокоить маленького пациента, если он начал нервничать. Я вам скажу как человек, полностью понимающий страх перед стоматологией, это успокаивает даже меня. Также в больницу закупили современное оборудование для стерилизационной комнаты – три автоклава, два аппарата для упаковки, четыре аквадистиллятора. Директор учреждения Юлия Гончарова рассказала, что это оборудование позволит стерилизовать инструменты в крафт-пакетах всего за 16 минут», - написал народный депутат.

Также он предложил обсудить проекты в медицинской сфере города, которые нуждаются в финансировании.

«В общем, я доволен и, что важнее, довольны дети – я в этом убедился, пока ходил по коридорам больницы. Отдельно спросил председателя управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, на что еще следует обратить внимание в сфере городской медицины. Мы обсудим это конкретно, а вас я также прошу приобщаться к разговору – предлагайте, рассказывайте и советуйте, потому что только так мы сможем принести максимальную пользу», - отметил Игорь Копытин.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин побывал на Николаевском судостроительном заводе и рассказал о его состоянии планах по развитию.