Экс-президента Туниса заочно приговорили к тюремному сроку, выдан международный ордер на его арест

Суд в Тунисе заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к четырем годам тюрьмы за «подрыв внешней безопасности государства».

Об этом сообщает «Бабель».

Согласно решению суда, действия Марзуки нанесли ущерб интересам Туниса, особенно на дипломатическом уровне. В частности, речь идет о его призывах к Франции прекратить поддержку Туниса, также он называл нынешнего президента Каиса Саида «диктатором», «лидером государственного переворота».

В октябре Саид объявил, что изымает дипломатический паспорт Марзуки. Затем Тунис выдал международный ордер на его арест по обвинению в подрыве безопасности страны.

Напомним, Марзуки пришел к власти после восстания в Тунисе 2010-2011 годов, спровоцировавшего «Арабскую весну». Тогдашний президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али сбежал из страны. В июне 2011 года Бен Али и его жена были приговорены к 35 годам тюрьмы и штрафам на миллионы долларов. Бен Али получил политическое убежище в Саудовской Аравии, где скончался 19 сентября 2019 года.

В октябре 2011 года в Тунисе состоялись выборы депутатов Национального учредительного собрания, которые в декабре того же года большинством голосов поддержали кандидатуру Марзуки на пост президента Туниса. В 2014 году он покинул пост.

Напомним, ранее бывшему президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии террористической организации. Накануне Порошенко выехал из страны.