Кабмин передал в городскую собственность часть парка Победы в Николаеве, на которой расположен недостроенный спорткомплекс

В четверг 23 декабря Кабинет Министров Украины своим решением принял решение о передаче 12,8 га парка Победы, на которых размещен недостроенный спортивный комплекс.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

«23 декабря Кабинет Министров Украины наконец-то поставил точку в деле передачи спортивного комплекса в Парке Победы в собственность общины Николаева. Сегодня на очередном заседании правительства принято распоряжение «О передаче объекта незавершенного строительства в собственность Николаевской городской территориальной общины». До сих пор спорткомплекс, степень готовности которого составляет 96%, находился в государственной собственности в сфере управления Министерства образования и науки Украины», – говорится в сообщении.

Отметим, что история с передачей спортгородка в коммунальную собственность Николаева длилась более трех лет.

Так, 5 октября 2018 года депутаты горсовета согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы, но на тот момент не было согласования от Минобразования.

Позже, в Минобразования заявили, что готовы передать Николаеву спортгородок в парке Победы, но у мэра Александра Сенкевича вопрос до сих пор не решили. В частности, в Николаевской областной государственной администрации заявили, что вопрос передачи спортгородка в парке Победы касается взаимоотношений городских властей и Министерства образования Украины, а в ОГА сделали все для передачи. Позже, мэр Сенкевич заявил, что спортгородок до сих пор не передан на баланс города, а для того, чтобы он функционировал, городу пришлось взять его в аренду.

Также сообщалось, что на территории спортгородка планируют построить городскую ледовую арену. Отметим, что в проекте бюджета города Николаева на 2018 год было предусмотрено выделить Управлению капитального строительства 1 миллион 350 тысяч гривен, из необходимых 130 миллионов, на строительство ледового катка в спортгородке, расположенном в парке Победы. Однако, исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил проект бюджета Николаева на 2018 год, но с поправкой «снять 130 миллионов гривен на ледовый каток».

4 декабря 2018 года, в Николаевском горсовете собрались представители власти, чтобы посмотреть на предлагаемый вариант ледового дворца, который хотят установить в городе. Точную сумму реализации представители компании назвать не смогли, так как проект еще не был создан – но средняя цена постройки такого сооружения составляет примерно 180 миллионов гривен.

Президент Федерации хоккея Николаевской области Игорь Болотов заявил, что после передачи спортивного городка и земельного участка в целом в парке Победы на баланс города можно будет заняться проектировкой и строительством ледовой арены «Николаев». По его словам, ГФРР поможет со строительством.