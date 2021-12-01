TIR-паркинг для фур на Николаевщине начнут строить в первом полугодии 2022 года

На Николаевщине начнут строитель паркинг для большегрузов.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на Facebook.

«Все знают, какая проблема существует в городе с грузовым транспортом. Это провоцирует многие проблемы, от которых страдают и горожане, и водители фур. С февраля этого года мы провели десятки встреч и переговоров. Я лично поднимала этот вопрос перед руководством Министерства инфраструктуры Украины. Также активно присоединились Давид Арахамия и другие наши нардепы», - написала Замазеева.

Глава облсовета отметила, что уже завершена разработка проектно-сметной документации, она согласована с Министерством инфраструктуры. Также решены вопросы землеустройства и землеотвода. Предварительно паркинг начнут делать в апреле-мае 2022 года.

«Паркинг будет находиться на транспортной развязке в районе пересечения объездной дороги вокруг города и трассы Н-24 (Киевское направление), и будет установлен регулируемый перекресток. Именно на этом участке грузовой транспорт может съехать на специализированный паркинг, не создавая пробок. На площади 5 гектаров одновременно сможет размещаться до 500 машин», - отметила глава облсовета.

Замазеева добавила, что паркинг позволит водителям отдохнуть, принять душ, поесть и восстановить силы в комфортных условиях. В случае необходимости, провести техническое обслуживание авто, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

«Это положительно повлияет на сокращение количества ДТП. Объезд за пределами города существенно снизит уровень загрязнения окружающей среды, снизится уровень заторов в городе. Водитель будет иметь возможность оформить все необходимые документы в представительстве для дальнейшего въезда на территорию порта (морского терминала). Ведь очень важно, чтобы жители нашей области чувствовали преимущества региональной инфраструктуры, а водители имели элементарные санитарные условия при преодолении длинных маршрутов, как и во всех европейских странах», - добавила Анна Замазеева.

Как известно, 30 июля депутаты горсовета Николаева разрешили Службе автодорог начать процедуру получения 37 га земли под обустройство отстойника для фур.

В частности, Служба Автомобильных дорог в Николаевской области 6 августа объявила тендер на разработку проектной документации на строительство отстойника для большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Ориентировочная стоимость его строительства может составить порядка 119 миллионов гривен. Финансирование осуществляется за государственный бюджет. Согласно технической спецификации, отстойник должен быть рассчитан на 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

При этом пока неизвестно, на чьем балансе будет отстойник для фур на Николаевщине.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Замазеева анонсировала открытие отстойника для фур в следующем году.