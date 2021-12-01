Львовский депутат напал на своего коллегу-каратиста Горуну – тот его аккуратно уложил на пол

Во Львовском районном совете 23 декабря подрались депутат-свободовец Богдан Федун и депутат от «Самопомощи» и олимпийский призер по каратэ Станислав Горуна.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Во время сессии между депутатами произошел конфликт. Депутат-свободовец Богдан Федун напал на Станислава Горуну и был более агрессивен в драке. Сначала Федун держал Горуну за руки и хотел нанести удар головой, но не смог этого сделать. Тогда свободовец стал пинать соперника. Горуна сначала пытался сдержать нападавшего и не бил в ответ, но через несколько секунд легко уложил Федуна на пол.

Горуна рассказал, что конфликт произошел сразу после заседания сессии. Федун сначала словесно начал оскорблять Горуну, а затем бросился в драку.

- Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк». Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю, - рассказал Горуна.

Горуна впервые стал депутатом на местных выборах 2020 года. На Олимпиаде в Токио Горуна публично выступил в защиту бронзовой призерки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся вместе с соперницей-россиянкой. Ранее он проводил семинар по каратэ в Москве.

Богдан Федун тоже стал депутатом впервые, официально он – временно безработный, был председателем львовской организации «Сокол», участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого подразделения «Карпатская сечь».