В Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку»

Аудиторы Счетной палаты Украины заявили о том, что выявили значительную разницу в выплатах зарплаты и доплат у руководителей больниц и медицинских работников.

Об этом сообщают на сайте Счетной палаты Украины.

Глава палаты Валерий Пацкан отметил, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тысяч гривен, тогда как для 1% – более 179,5 тысяч гривен. При этом, в пример, среди прочего, он привел уже бывшую главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову, которая ежемесячно начисляла себе около 90 тысяч гривен к основному окладу.

«В сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. К примеру, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн! А заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома №5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тысяч гривен доплат. Гендиректор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Ивано-Франковского областного совета – более 66 тысяч гривен», – подчеркнул Валерий Пацкан.

Отметим, основной оклад Федоровой, согласно контракту, составлял 32 тысяч гривен, вместе с доплатами среднемесячная зарплата, которая была также зафиксирована в контракте, - 135, 4 тысячи.

При этом, в январе и феврале 2021 года Федорова попросила уже у нового состава областного совета и главы Анны Замазеевой повысить ей эту сумму до 164 тысяч гривен. Ей отказали, однако это не помешало Федоровой начислять себе практически эту же сумму - в летние месяцы она получала по 160 тысяч гривен ежемесячно.

Напомним, во вторник, 21 декабря, в ходе пленарного заседания Николаевского областного совета, 42 депутата сняли с должности главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.