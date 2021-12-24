«Южный дом 4136»: Глава Николаевского облсовета Замазеева рассказала, как планируют реконструировать детский санаторий

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о планах реконструкции санатория «Южный».

Об этом она рассказала в рамках подписания Меморандума о реконструкции парка Победы, сообщает «Преступности.НЕТ».

Она отметила, что многие задавались вопросом, что будет с санаторием, теперь же есть план по его реконструкции. На первый этап выделят 10 миллионов гривен.

— У нас даже была идея предложить потом депутатскому корпусу «Южный дом 4136». Это наша долгота и широта без секунд и минут. Сейчас подписан Меморандум, нам выделяют 10 миллионов гривен, он уже оформлен, на реконструкцию этого санатория. Сама идея – создать такую атмосферу и такое пространство для детей, для их креатива, комфортного развития, которое будет сопровождаться частично медицинским обслуживанием, педагогическим составом и хорошим питанием. Фактически это будет санаторий и оздоровительный центр, - сказала Замазеева.

При этом, по словам главы облсовета, финансированием проекта заинтересовались международные организации.

— Этим еще заинтересовались несколько международных организаций, которые хотят поучаствовать в софинансировании. Мы разобьем на очереди, первое, что мы сделаем – это столовую, первый корпус, а перед ним ландшафтный дизайн. Потом мы начнем вторую очередь – учебный корпус, и большой корпус. И саму набережную, - отметила глава облсовета.

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия, в свою очередь, отметил, что необходимо сначала начать работы по реконструкции – в этом случае более вероятно, что инвесторы дадут деньги.

— Обычно, когда рассказываешь, показываешь картинки, никто не верит, что это будет, денег никто не хочет давать. Сделаешь какой-то первый кусок, показываешь, тогда уже значительно легче происходит этот фандрейзинг, - отметил нардеп.

Глава облсовета, в то же время, добавила, что в планах приглашать в санаторий 50% детей за различные достижения. Остальные 50% будут покупать путевки.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала меморандум о сотрудничестве с меценатами, который решили предоставить финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния коммунального учреждения «Николаевский детский санаторный центр «Южный».