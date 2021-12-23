США в январе могут провести с РФ переговоры по «украинскому вопросу»

США готовы провести переговоры с Россией в январе. Конкретная дата и место переговоров пока не определены.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым «гарантиям безопасности», сообщает неназванный чиновник из администрации Байдена.

Напомним, что РФ требует от США в качестве гарантий, чтобы Украину не включили в состав НАТО.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и ОБСЕ. В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что «любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.