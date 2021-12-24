Депутата Николаевского райсовета от «Слуги Народа» Дьяченко назначили и.о. директора Тилигульского парка

Исполняющим обязанности директора Тилигульского регионального ландшафтного парка назначили депутата Николаевского районного совета от фракции «Слуга Народа» Александра Дьяченко.

Об этом идет речь в распоряжении главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, которое опубликовала у себя на странице в Facebook Инна Тимченко.

Своим распоряжением Ким увольняет Олега Деркача от выполнения обязанностей директора парка и назначает Дьяченко. Обязанности по руководству Дьяченко будет выполнять с 25 декабря по 25 марта. Отметим, на должность директора парка должны будут провести конкурс.

Также добавим, в комментариях к публикации Инны Тимченко многие возмутились подобным назначением.

Бывшая глава областного совета, а ныне депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко написала «Капец, извините». Ей ответила ее однопартиец Алла Ряжских, подчеркнув, что «капец» - это не назначать десятилетиями руководителей Региональных парков.

«Согласна, стопудовый капец- десятилетиями не назначать директоров и не оформлять границы РЛП- абсолютный капец. Который имеет последствия…», - написала Алла Ряжских.

Напомним,