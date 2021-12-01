В Одессу прибыл французский фрегат «Овернь»

В Одессу 24 декабря прибыл корабль ВМС Франции «Auvergne» («Овернь»).

Об этом сообщили в ВМС Украины.

Фрегат пришвартовался к одному из причалов Морского вокзала. Он предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Этот корабль приняли в состав ВМС Франции в 2018 году.

Как сообщает «Лига.net», в посольстве Франции отметили, что цель регулярного пребывания их кораблей в Черном море – обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне. Корабль пробудет в Одессе до 28 декабря.

Напомним, что в Николаев через год доставят на достройку первый «турецкий» корвет.