Нардеп Пасечный рассказал о Форуме облорганизации «Слуги Народа» и подвел итоги года: «Добился выделения более 80 миллионов гривен»

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасечный подвел итоги года, рассказав о том, на что пошли более 80 миллионов государственных субвенций.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что в Николаеве состоялся Форум областной организации политической партии «Слуга Народа». На мероприятии присутствовали глава фракции «Слуга народа» в

Верховной Раде Украины Давид Арахамия, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, народный депутат Украины Александр Гайду, руководители, депутаты и активисты территориальных общин.

«Во время открытия Форума народный депутат Украины Давид Арахамия рассказал о всеобщей социально-экономической и политической ситуации в стране, подвел итоги работы народных избранников за 2021 год и рассказал о планах на следующий год для Николаевской области и Украины в целом. Также он сообщил о начале масштабной пенсионной реформы в стране; новые проекты, которые будут реализованы в рамках президентской программы «Большое строительство»; о повышении заработных плат медицинским работникам и мерах по повышению качества предоставления медицинских услуг; обозначил и другие темы. В Николаеве планируется провести реконструкцию парка Победы, построить Ледовую арену, Урбан парк возле Черноморского государственного университета им. Петра Могилы. Давид Арахамия принял во внимание многочисленные предложения, которые высказали на форуме представители территориальных общин», - написал нардеп.

Сам же Пасечный выступил перед собравшимися с отчетом. В частности, он рассказал о том, на что были потрачены 80 миллионов субвенции из Государственного бюджета, которые он направил на 127 округ.

«Благодаря этим средствам полностью отремонтирована трасса «Нечаяне-Очаков» Т-15-13; продолжается ремонт дороги Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха «Черноморка»; происходит капитальный ремонт путепровода и транспортной развязки на пересечении с автодорогой Т-15-06 Николаев-Домановка-Березки вблизи села Весняное. Все мероприятия расширят туристические возможности Николаевской области и позволят реализовать амбициозный проект «Николаевская Ривьера», - отметил Пасечный.

Помимо этого, средства были направлены на социально-экономический сектор.

«Также средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий направлены на реконструкцию Очаковского городского стадиона «Артания»; приобретение медицинского оборудования для Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны, КНП «Николаевская центральная районная больница», КНП «Роддом №3» и Очаковскую больницу».

После чего нардеп поблагодарил всех членов своей команды, чиновников и депутатов.

Напомним, ранее Александр Пасечный заявил что представители территориальных громад и местные власти должны сотрудничать, чтобы развивать спорт на районном уровне.