Глава ОП Ермак заявил, что у него нет президентских амбиций – он собирается уйти вместе с Зеленским

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии у него президентских амбиций и намерениях покинуть должность с завершением каденции Владимира Зеленского.
Об этом Ермак заявил в интервью изданию «Фокус».
На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил:
- Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним, - добавил он.
По его словам, Зеленский остался порядочным, честным человеком, при этом за время президентства «стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто».
- За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины, - сказал Ермак.