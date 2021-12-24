Глава ОП Ермак заявил, что у него нет президентских амбиций – он собирается уйти вместе с Зеленским

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии у него президентских амбиций и намерениях покинуть должность с завершением каденции Владимира Зеленского.

Об этом Ермак заявил в интервью изданию «Фокус».

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил:

- Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним, - добавил он.

По его словам, Зеленский остался порядочным, честным человеком, при этом за время президентства «стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто».