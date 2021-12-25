Вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока речь не идет о проведении референдума относительно судьбы оккупированной части Донбасса.

Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает возможности проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крымского полуострова.

- Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как Президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет, - говорит Ермак.

По его словам, есть варианты мирного плана относительно оккупированных территорий, в том числе предложенные несколько месяцев назад Германией и Францией так называемые кластеры.