Программу развития Николаевского аэропорта в следующем году повторно вынесут на сессию облсовета - ее представит и.о. директора Кызым

Депутатский корпус Николаевского областного совета в 2022-ом году на ближайшей сессии снова вернутся к теме аэропорта.

Об этом стало известно в ходе брифинга руководства Николаевской областной организации партии «Слуга Народа», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 декабря во время сессии депутаты не поддержали Программу развития коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» на период до 2022 года.

Глава областного совета Анна Замазеева отметила, что после сессии к ней подходили депутаты, заявляя, что они «не до конца разобрались в этом вопросе», и готовы вернуться к голосованию по аэропорту.

— Мы вернемся к этому вопросу в следующем году. Многие депутаты потом подходили и они понимают, что действительно не до конца разобрались в этой ситуации и готовы вернуться к этому вопросу. Хотелось, чтобы была прозрачная и открытая ситуация, когда будет представлена полноценная стратегия развития с цифрами. Потом от этого мы будет отталкиваться, — рассказала Замазеева.

В свою очередь народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия подчеркнул, что депутаты «ошиблись, осознают свои ошибки и исправятся».

— Учитывая то, что в аэропорт уже много денег вложено, никто не хочет еще раз брать кота в мешке. Хотят видеть, как эти деньги будут потрачены, какие риски, кто несет ответственность, это нормальный процесс, — добавил Арахамия.

При этом глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что новому директору Петру Кызыму необходимо было время для анализа. Также, по словам Кима, в следующем году директор предприятия расскажет о новой стратегии, после чего губернатор надеется, что депутаты все же согласуют все вопросы по аэропорту.

— Новому директору нужно было время для анализа. Поэтому не было время выходить на сессию. Сейчас эту ситуацию мы выровняли, спасибо местному самоуправлению, город подставил плече. Также Давиду Георгиевичу, который помогал субвенцией. Этих денег хватает, чтобы оплатить проект и погасить часть необходимых расходов, чтобы вернуться в программу аэропортов. Сейчас можно выдохнуть, Новый Год встречаем, директор готовит новую стратегию и презентует депутатам. Если она им нравится, то они ее утверждают, тогда я думаю, они все проголосуют за те два вопроса, которые выносились на сессию, — рассказал глава ОГА.

Напомним, нардеп Арахамия рассчитывает «выбить» ₴200 миллионов субвенции для николаевского аэропорта и видит три пути его развития.