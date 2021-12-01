В Николаевском облсовете решили не обращаться в правительство из-за расширения земель Очакова за счет Кинбурна: «Вам потомки не простят»

В Николаевском областном совете решили не обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинет Министров и Верховную Раду Украины из-за расширения земель Очакова и территориальных общин за счет Кинбурнской косы.

Об этом шла речь на сессии областного совета.

Как известно, Очаков планирует расширить свои территории за счет земель Кинбурнской косы. Об этом у себя на Facebook ранее заявлял руководитель Регионального ландшафтного парта «Кинбурнская коса» Зеновий Петрович. Он сообщил, что согласно Генплану села Покровка и Васильевка, принадлежащие к Очаковской громаде, будут расширять свои земли за счет природно-заповедных территорий косы.

Проект решения по обращению предложил рассмотреть депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Денис Андреев. Когда началось обсуждение, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алла Ряжских, которая изначально была против расширения земель за счет рекреационных зон, отметила, что расширение действительно будет происходить за счет регионального ландшафтного парка.

— Мы ездили с депутатами Фроленко и Андреевым на сессию в Очаковкий городской совет, там мы выступали, но мы так поняли, что нас не услышали. Ситуация касается генерального плана, расширения сел Покровка, Васильевка и Покровское в 3,5-7,5 раз. Это действительно будет касаться природоохранного законодательства. (…) Такая урбанизация может нам сильно навредить. И не только нашей области, но и международным институциям, потому что у нас есть клад на уровне международного, - сказала Ряжских.

При этом, она отметила, что показала проект Генерального плана, в котором территории расширены, нескольким экспертам, у которых есть вопросы к документу.

— У нас есть замечания от четырех докторов биологических наук к Генплану на девяти страницах. Там плагиата больше, чем надо. Там идет речь о территории, которые совсем не принадлежат Николаевской области, не только к Кинбурну. Такое непрофессиональное и нахальное отношение наводит на разные мысли, - добавила Ряжских.

После этого к депутатам вышел заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков. Он рассказал, что проект Генплана проходит согласование с самим парком «Кинбурнская коса».

— У нас есть такие намеренья. Сейчас проекты Генплана соглашаются с проектантами регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса», который наконец-то с 1992 года решил разработать проект организации парка, - сказал Васьков.

При этом, он отметил, что территория будет расширяться для сохранения и использования Алексей Васьков национальных парков.

— То есть, мы ни одного гектара земли целевого предназначения на территории Кинбурнской косы не меняем. То же самое на территории села Покровское – для сохранения природных заповедников, - сказал Васьков.

Ряжских, в свою очередь, выступила против и отметила, что власти Очакова пытаются «залезть на природоохраняемую зону».

— Все сводится к копейке! Мы с вами через три года получим разрушенную Кинбурнскую косу. В 1992 году делали наш региональный ландшафтный парк. Не дайте, депутаты, раздеребанить эту землю. Вам потомки не простят. Все надо делать, надо разрабатывать Генплан, и налоги вам будут платить, согласно законодательству с 1января 2023 года. Вы сейчас пытаетесь залезть на природоохраняемую зону, я вам этого не дам, - сказала Ряжских.

Между депутатом и чиновником завязалась дискуссия, в ходе которой Алла Ряжских заявила, что в проекте Генплана есть села, которых физически не существует в области, а Васьков обвинил депутата в манипуляциях.

Васьков: Мы наоборот хотим сохранить природнозаповедный фонд. Ряжских: Каким образом? Вы расширяете границы села, а не орхидейного поля. Васьков: Орхидейное поле относится к регионально-ландшафтного парка Кинбурнской косы и наш проектанты это согласовали. Ряжских: Когда? Вы в Генплан вносите село Скобелево. Где вы его взяли?! В Российской Федерации?! Дайте ответ, где вы взяли в Генплане?... У меня замечания от докторов наук, четырех. Васьков: Не манипулируйте. Генеральный план будет вынесен на обсуждение, все будут принимать участие.

За то, чтобы не расширять земли за счет рекреационных зон, выступил депутат от «ОПЗЖ» Юрий Крет.

— Расширение границ населенных пунктов на Кинбурнской косе приведет к уничтожению уникального природного комплекса «Кинбурнская коса». Мы все должны приложить силы, чтоб этого не было, - сказал Крет.

Депутат Денис Андреев также попросил депутатов обратиться в правительство, чтобы выяснить, насколько расширение законно.

— Мы видим, что дальнейшие действия, которые предпринимаются, они несколько вышли за пределы правового поля, и они находятся за пределами нашего влияния. Мы не можем повлиять на эти вопросы. Но там есть наш парк региональный, там есть национальный парк, поэтому мы обращаемся, - добавил Андреев.

По итогу, за обращение проголосовало 29 депутатов при минимуме в 33 голоса. Обращение не поддержали большинство депутатов от фракции «Слуга народа», фракции «Наш край» в зале не было.

Напомним, ранее в Николаевской ОГА заявили, что Очаков не сможет расширить свои территории за счет Кинбурна, пока не пройдет экологическую экспертизу.

В то же время, в Очаковском городском совете заявили, что хотят расширить свои территории за счет рекреационных и заповедных земель Кинбурнской косы, чтоб привести их в порядок, поскольку за ними, по их словам, присматривают ненадлежащим образом.

В свою очередь, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что очаковские власти хотят упорядочить земельную документацию и определить границы территорий, но использовать заповедные земли не по назначению им никто не даст.