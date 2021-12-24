Аудит, охрана, проверка состояния техбазы: Новоназначенный руководитель парка «Тилигульский» Дьяченко рассказал о планах

Новоназначенный исполняющий обязанности руководителя Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», депутат Николаевского районного совета Александр Дьяченко рассказал о планах по управлению парком.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
Дьяченко поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что ему небезразлична судьба парка.
«Хочу отметить, что я являюсь сотрудником парка и буду исполнять обязанности до официального конкурса. И добавлю, что имею высшее образование в сфере управления, а также получаю третье высшее образование в сфере экологии. Что же касается господина Деркача, то у него окончился контракт, его никто не увольнял», - написал Дьяченко.
Также он отметил, какие перед ним стоят первоочередные задачи.
«-наладить качественную работу охраны
-провести финансовый аудит
-провести проверку наличия, состояниям и качество материально технической базы
Параллельно уделить особое внимание на процессы:
-по согласованию проекта границ парка
-по окончанию проекта организации территории
-по восстановлению материально-технической базы
Особый акцент будет сделан на борьбу с браконьерством и охраны ПЗФ», - написал Дьяченко.
Напомним, исполняющим обязанности директора Тилигульского регионального ландшафтного парка назначили депутата Николаевского районного совета от фракции «Слуга Народа» Александра Дьяченко.