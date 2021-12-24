Аудит, охрана, проверка состояния техбазы: Новоназначенный руководитель парка «Тилигульский» Дьяченко рассказал о планах

Новоназначенный исполняющий обязанности руководителя Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», депутат Николаевского районного совета Александр Дьяченко рассказал о планах по управлению парком.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Дьяченко поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что ему небезразлична судьба парка.

«Хочу отметить, что я являюсь сотрудником парка и буду исполнять обязанности до официального конкурса. И добавлю, что имею высшее образование в сфере управления, а также получаю третье высшее образование в сфере экологии. Что же касается господина Деркача, то у него окончился контракт, его никто не увольнял», - написал Дьяченко.

Также он отметил, какие перед ним стоят первоочередные задачи.

«-наладить качественную работу охраны -провести финансовый аудит -провести проверку наличия, состояниям и качество материально технической базы Параллельно уделить особое внимание на процессы: -по согласованию проекта границ парка -по окончанию проекта организации территории -по восстановлению материально-технической базы Особый акцент будет сделан на борьбу с браконьерством и охраны ПЗФ», - написал Дьяченко.

Напомним, исполняющим обязанности директора Тилигульского регионального ландшафтного парка назначили депутата Николаевского районного совета от фракции «Слуга Народа» Александра Дьяченко.