В николаевской «инфекционке» до сих пор не выполнили решение облсовета и не завершили формальности по увольнению Федоровой

В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения.

«Инфекционка» подчиняется областному совету и координируется управлением здравоохранения ОГА. 21 декабря в больницу направили письмо от облсовета о расторжении трудового контракта с Федоровой и увольнении ее с должности директора. В письме требовали принять эту информацию к сведению «при подготовке и принятии дальнейших управленческих решений».

24 декабря заместитель начальника облздрава Поляков и юрист управления Кадинов в сопровождении представителя владельца больницы – начальника юридического отдела Николаевского областного совета Белокурова потребовали от представителя КНП, заместителя главного врача Демьяненко ответ на письмо облсовета, как выполняется решение об увольнении Федоровой, проведение расчета и возвращение ей трудовой книжки.

«Информацию на этот счет в письменном виде ответственные лица КНП предоставлять представителям ОГА отказались, но в устной форме подтвердили тот факт, что несмотря на расторжение контракта, процедуры по увольнению Федоровой с должности руководителя КНП не проведены. Более того, заместитель главного врача Демьяненко не смогла предоставить информацию о том, кто на сегодняшний момент согласно должностным инструкциям по предприятию исполняет обязанности руководителя КНП», - отмечено в сообщении.

По этим фактам чиновники ОГА и облсовета составили соответствующие акты. В управлении отмечают, что увольнение Федоровой с должности руководителя больницы не влияет на её возможность работать врачом в данном медучреждении.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).