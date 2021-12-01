Перед Николаевской ОГА собрался немногочисленный митинг в поддержку экс-главы «инфекционки» Федоровой

В Николаеве возле здания ОГА 25 декабря собрался митинг в поддержку Светланы Федоровой, которую уволили с должности директора «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний».

Об этом сообщают корреспонденты «Преступности.НЕТ».

Возле здания ОГА собралось около 50-70 человек, часть из них держат плакаты с лозунгами в поддержку Федоровой. Требования собравшихся – восстановить Федорову на должности главы больницы.

Сама Федорова отсутствует на митинге, по предварительной информации, она сейчас в Киеве. Она по телефону инструктировала своих сторонников. Перед собравшимися выступил один из представителей больницы, который высказал претензии к главе Николаевской ОГА Виталию Киму и главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой, которые якобы стали на сторону бизнесмена Алексея Вадатурского, у которого был конфликт с Федоровой. Якобы этот конфликт и привел к увольнению Федоровой.

Заслугу в восстановлении больницы приписали Федоровой, но не упомянули, что именно Вадатурский спонсировал подготовку больницы к пандемии и благодаря нему её привели в надлежащее состояние.

Также выступили женщины, которые назвали себя бывшими пациентками «инфекционки». Они отметили заслугу обычного персонала в лечении больных, а также позитивно высказались о Федоровой.

Позднее к митингу присоединилась экс-глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко – она представляет партию Порошенко «Европейская солидарность», является оппонентом действующих областных властей и соратницей Федоровой.

Представительница митингующих заявила, что областные власти не хотят их услышать. Отметим, что акцию проводят в выходной день, ОГА и облсовет сегодня не работают и закрыты. Если бы собравшиеся хотели получить реакцию областных властей, они провели бы акцию в будний день.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения.