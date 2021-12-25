На Николаевщине спасатели тренировались тушить пожар в церкви и детском саду

В Николаевской области спасатели 24-25 декабря провели учения в нескольких ОТГ, чтобы обеспечить пожарную безопасность во время празднования Нового года и Рождества.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Тренировки провели на объектах с массовым пребыванием людей: на базе стационарного отделения для престарелых (поселок Братское), в детском саду «Золотой ключик» (Врадиевка), Веселиновском центре культуры и досуга и церкви Пресвятой Богородицы (Еланец).

Спасатели отработали взаимодействие с администрацией объектов, с привлеченными структурами, тренировались тушить условные пожары с учетом особенностей их развития согласно вводным инструкциям.

Напомним, что ранее николаевские спасатели на учениях отрабатывали тушение пожара в отеле.