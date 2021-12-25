Президент Зеленский перевел полтавского губернатора руководить Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №676/2021 о назначении Олега Синегубова главой Харьковской ОГА. Ранее Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства отметил, что, работая на Полтавщине, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в частности закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации. Также был начат ряд новых проектов и принята стратегия развития региона.

Президент также отметил важность назначения профессионального руководителя в пограничной области.

- Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области, – отметил Синегубов.

Напомним, что с ноября 2020 до августа 2021 главой Харьковской ОГА была Айна Тимчук. Исполняющим обязанности главы Полтавской ОГА стал первый заместитель руководителя ведомства Дмитрий Лунин, который два года работал замом Синегубова.

Справка:

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях – от старшего преподавателя до декана факультета. В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.