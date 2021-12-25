В Николаеве стали штрафовать водителей, оставляющих машины на тротуарах возле ДК «Молодежный» и «Юности»

В Николаеве патрульная полиция составила пять административных протоколов на водителей, которые припарковали свои автомобили на тротуарах возле дворца культуры «Молодежный» и концерт-холла «Юность».

Об этом в Facebook-группе «Автобыдло. Николаев» сообщил Александр Мокшин.

«Нарушители понесли наказание. В оправданиях были интересные аргументы: я здесь два года езжу, меня навигатор завел, мне туда нужно. Были даже такие, которые после оплаты штрафа сказали – «Я все равно здесь буду ездить», - говорится в сообщении.

Судя по фото, патрульные проводили беседы и составляли административные материалы на водителей, которые оставляли машины даже не возле ДК и концерт-холла, а на тротуарах. Такие нарушения очень часто встречаются в этом районе. Притом, что площади возле ДК и «Юности» являются местом прогулок и частого пребывания детей, идущих со школ, парка и спортивных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на новогодние праздники патрульные усилят контроль за нарушениями правил парковки возле Соборной площади.