Столтенберг предлагает созвать Совет НАТО - Россия

Совет НАТО - Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече.

Об этом сообщает DPA.

Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу 12 января, и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении, передает ТАСС.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Совет был учреждён 28 мая 2002 года на Римской встрече Россия-НАТО. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в «холодной войне».

Напомним, как Зеленский заявил, что Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз. Позже Зелеснкий сообщил, что на саммите НАТО, который состоится 29-30 июня 2022 года, Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Как известно, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Среди прочего документ предлагает, чтобы Украину не включали в НАТО.

В то же время, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.