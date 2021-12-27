«Основа любой спецслужбы»: Николаевский нардеп Копытин поздравил сотрудников контрразведки СБУ

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин поздравил сотрудников контрразведки Службы безопасности Украины.

Поздравление он написал у себя на Facebook.

«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов контрразведки СБУ с профессиональным праздником и 30-летним юбилеем создания подразделения! Контрразведка является основой любой спецслужбы, ведь ее задача – разоблачать и блокировать разведывательно-подрывную деятельность иностранных спецслужб, действовать на предупреждение угроз безопасности Украины», - написал нардеп.

Также Копытин пожелал, чтоб государство уделяло внимание потребностям контрразведчиков.

«Благодаря компетенции, профессионализму, преданности своему делу, контрразведка СБУ не раз доказывала свою эффективность за годы ее существования, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри, а также диверсионным и террористическим проявлениям. Желаю и в дальнейшем – сил в работе, профессионального роста, развития контрразведки, и, конечно же – внимания государства к потребностям контрразведки и его сотрудников для достижения наилучшего результата ее работы!» - добавил Игорь Копытин.