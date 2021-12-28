Байден одобрил оборонный бюджет США, который предусматривает $300 миллионов помощи для Украины

Президент США Джо Байден 27 декабря подписал масштабный законопроект об оборонной политике Соединенных Штатов на сумму $768,2 миллиарда, включающий $300 миллионов на помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The Hill».

Документ включает на 50 миллионов больше помощи Украине, чем просил Байден.

Окончательная версия бюджета, принятая Палатой представителей 7 декабря, обсуждалась за закрытыми дверями лидерами комитетов Палаты представителей и Сената после того, как Сенат не смог прийти к согласию по поправкам. Десятки поправок при поддержке обеих партий были удалены в ходе частных переговоров.

В том числе из документа исключили обязательные санкции против оператора газопровода Северный поток-2, который, как опасаются законодатели, может быть использован в качестве оружия против Украины. Еще одна исключенная поправка касалась персональных санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ из окружения Путина. В списке фигурировали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер. 15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год.

Напомним, что США в январе могут провести с РФ переговоры по «украинскому вопросу».