Заседание СНБО переносят - Зеленский расширил перечень вопросов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое планировали провести в среду, 29 декабря, внезапно перенесли на день позже.

Об этом сообщается на странице Совбеза в Facebook.

Заседание переносят из-за того, что Президент Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.

«В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года», - говорится в кратком сообщении пресс-службы СНБО.

Повестка дня заседания пока не сообщается.

Напомним, 40 украинских юридических лиц сменили название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины. Сейчас в перечне размещено 333 украинских юрлица.