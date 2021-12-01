Президент Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины, которая призвана среди прочего противодействовать информационной агрессии со стороны Российской Федерации.

Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства.

В документе указано, что Стратегия информационной безопасностиопределяет актуальные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, стратегические цели и задачи, направленные на противодействие таким угрозам, защиту прав лиц на информацию и защиту персональных данных.

«Целью Стратегии является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечения прав и свобод каждого гражданина», - говорится в Стратегии.

В документе указывается, что информационная политика России - это угроза для Украины и других демократических государств, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности, выборы.

Одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России называют санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. Таких целей в документе семь:

1. Противодействие дезинформации и информационным операциям России. 2. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности. 3. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества. 4. Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов. 5. Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины. 6. Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. 7. Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.

От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты:

- защищенное информационное пространство Украины; - эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций; - осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента; - обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям; - существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения; - соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни; - обеспечение защиты прав журналистов; - формирование украинской гражданской идентичности.

Как известно, Стратегия информационной безопасности была утверждена на заседании СНБО 15 октября. Тогда же Совет нацбезопасности утвердил «План обороны Украины», а также стратегию биобезопасноти и биозащиты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым накладываются санкции в отношении трех компаний, которые владеют новосозданными каналами «Первый независимый» и UkrLive.