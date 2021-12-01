Зеленский лишил президентской стипендии украинскую гимнастку и ее тренера

Анастасия Мотак Владимир Зеленский лишил президентской стипендии спортсменку Анастасию Мотак и ее тренера Елену Беляцкую.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.

«В соответствии с пунктом 7 Положения о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам, утвержденному Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года № 844, лишить спортсменку Мотак Анастасию Максимовну и тренера Беляцкую Елену Геннадий стипендий Президента Украины, которые им были назначены Указом Президента Украины от 21 мая 2021 № 206», - говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Согласно пункту 7 упомянутого в указе Положения, лишение стипендии Президента Украины может быть осуществлено Президентом Украины по представлению Министерства молодежи и спорта Украины, внесенным в установленном порядке в случае:

- нарушения спортсменом или тренером учебно-тренировочного процесса; - осуждения за умышленное преступление; - дисквалификации спортсмена Международным олимпийским комитетом, международной спортивной организацией или национальной спортивной федерацией по видам спорта; - прекращение гражданства Украины или отъезда стипендиата на работу за границу (за исключением командировки его Министерством молодежи и спорта Украины); - нарушение требований антидопингового законодательства.

Что стало причиной лишения стипендий Мотак и Беляцкой, неизвестно.

Напомним, в июле Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии троих украинских спортсменов, которые были призерами Олимпийских игр, а позже пойманы на допинге.

Справка

Анастасия Максимовна Мотак (родилась 12 ноября 2004, Житомирская область) — украинская гимнастка. Чемпионка Европы в командном первенстве, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля в опорном прыжке. Мастер спорта.

В 2020 году дебютировала во взрослой сборной Украины. На дебютном чемпионате Европы, проходившем во время пандемии коронавируса в Мерсине (Турция) из-за ошибочно положительного теста на COVID-19 юниорки Дарьи Лыски сборная Украины была в шаге от снятия с соревнований. Сутки члены взрослой и юниорской сборной Украины находились в гостиничных номерах, пока не получили отрицательные результаты второго теста и допуск к соревнованиям от организаторов.

В финале командных соревнований совместно с Анастасией Бачинской, Ангелиной Радивиловой, Дианой Варинской и Елизаветой Губаревой впервые в истории Украины выиграла командное первенство. В финалах в отдельных видах получила две бронзовые награды: в опорном прыжке и упражнениях на бревне. В финале упражнений на колоде продемонстрировала при понижении в 0,1 балла одинаковый результат 13,100 балла с Анастасией Бачинской, однако, имея одинаковую оценку за выполнение (7,400), благодаря более высокой оценке за сложность (5,8 против 5,7) заняла третье место и получила бронзовую награду.