Главный спасатель Николаевщины Грицаенко пошел на повышение и стал первым замглавы ГСЧС Украины

Максим Грицаенко назначен первым заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На эту должность он был назначен распоряжением Кабмина от 9 декабря, говорится на сайте ведомства.

Временно обязанности руководителя ГСЧС Украины исполняет Сергей Крук.

В то же время, в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области временным руководителем назначен заместитель Грицаенко – Николай Панасенко.

Справка: Максим Грицаенко родился 2 марта 1976 года в Вознесенске Николаевской области. В 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, специальность - пожарная безопасность, квалификация-специалист пожарной безопасности.

С 1999 по 2005 год работал в должностях инспекторского состава города Николаева управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2005 по 2008 год – главный специалист отдела государственного пожарного надзора управления надзорно-профилактической деятельности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

В течение 2008-2010 годов работал в должностях начальника отдела, заместителя начальника управления государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2010 по 2011 год – начальник управления государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

С марта 2011 года по февраль 2013 состоял в должности начальника Территориального Управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2013 по декабрь 2021 года занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Указом Президента Украины от 15 сентября 2017 года Грицаенко присвоили звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Напомним, что Кабинет министров Украины 10 ноября уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.