Пентагон принял решение оставить атомный авианосец в акватории Средиземного моря из-за напряженности на границе Украины и РФ

Военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря на фоне напряженности на границе России и Украины.

Об этом сообщило вечером во вторник, 28 декабря, информационное агентство AP со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам собеседника агентств, авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако график движения был изменен по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина. Такое решение отражает потребность в обеспечении «постоянного присутствия в Европе», оно необходимо, чтобы «заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне», отметил представитель военного ведомства.

Информацию подтвердило издание USNI News, освещающее деятельность ВМС США. Представитель Пентагона рассказал изданию, что авианосная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Джо Байден 27 декабря подписал масштабный законопроект об оборонной политике Соединенных Штатов на сумму $768,2 миллиарда, включающий $300 миллионов на помощь Вооруженным силам Украины.