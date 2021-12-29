Депутат от «Слуги Народа» Мухарский обсудил с директором Центра занятости Оборонько проблему трудоустройства местных жителей

Глава Николаевской райадминистрации, депутат областного совета от «Слуги Народа» Игорь Мухарский обсудил с директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Оборонько тему трудоустройства жителей Николаевского района.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа».

«Решили совместными усилиями активизировать среди безработных новые формы занятости – патронат над ребенком и выдачу материальной помощи на открытие личного бизнеса малообеспеченным семьям. Это позволит обеспечить детей домом и семьей, а трудоспособным гражданам получить дополнительный стаж работы. Служба для удобства будет предоставлять своим клиентам алгоритм оформления такой занятости и интерактивную карту организации патроната над ребенком», – объяснил идею Игорь Мухарский.

По его мнению, подобные программы расширяют индивидуальный подход к каждому человеку и позволяют более эффективно и быстро найти себя в новой профессии.

Напомним, ранее руководитель Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько подвел итоги по окончанию 2021 года.