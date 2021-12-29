Экс-нардепа Лещенко снова назначили в набсовет «Укрзалізниці» – ранее ему на этой должности выплатили ₴3,6 миллиона

На заседании Кабинета министров 29 декабря определили победителей конкурса на должности новых членов наблюдательного совета «Укрзалізниці» .

Об этом сообщает издание «Ukraine rail monitoring».

От государства в наблюдательный совет прошли: Сергей Лещенко, Давид Ломджария и С.В. Москаленко. Победителям конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хаффер.

Ранее, в сентябре завершился контракт Лещенко на должности в наблюдательном совете «Укрзалізниці». Т.е. он снова получил должность в набсовете. В 2021 году он получил от «Укрзалізниці» 3,56 миллиона гривен в качестве выплат, об этом говорится в декларации о доходах Лещенко.

Напомним, Лещенко ранее был журналистом «Украинской правды», в 2014 году избирался в Верховную Раду от «Блока Петра Порошенко», а затем продолжил свою деятельность в качестве медийной персоны. Его называют лояльным к Офису Президента Украины.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Лещенко «считает, что негатива, часто неконструктивного, в адрес действующего Президента и так слишком много» (цитата из интервью «Бабелю»). Подоляк признал, что Лещенко посещает Офис Президента.