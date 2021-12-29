Экс-президента Молдовы подозревают в хищении $12 миллионов при поставках электроэнергии

Экс-президент Молдовы Игорь Додон пришел 29 декабря на допрос в прокуратуру. Он проходит по делу о хищении почти 12 миллионов долларов при закупках электроэнергии.

Об этом сообщает «Newsmaker».

Ранее 21 декабря Генпрокуратура сообщила, что вызвала Додона на допрос по снова открытому в сентябре делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через предприятие Energocom.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Таким образом, они нанесли государству ущерб в $11 миллионов 927 тысяч.

В тот же день, 21 декабря, Додон сообщил, что «скоро вернется в Кишинев после однодневной рабочей поездки за границу». Затем 24 декабря Додон сообщил, что вернулся в Молдову и готов дать показания.

Теперь Додон получил статус подозреваемого по делу Energocom. Додон уверяет, что не виновен, не собирается никуда «убегать», и намерен сотрудничать со следствием. Экс-президент уточнил, что все фигуранты этого дела, как и он сам, пока имеют статус подозреваемых. Но не назвал других упомянутых в деле лиц.

Напомним, что в этом деле электроэнергию в Молдову поставляли из Украины.