«Северный поток-2» могут не запустить из-за угроз Украине, – вице-канцлер Германии

Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода «Северный поток – 2» и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

– Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта, - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

Напомним, ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток - 2».

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Северный поток - 2» взяткой Кремля для Европы.