Верховная Рада привлечет ученых и практикующих юристов к написанию законопроектов

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о Научно-консультативном совете при председателе ВРУ.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности», – рассказал Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что создание Научно-консультативного совета будет способствовать повышению качества законодательства и, в результате, восстановлению общественного доверия к законодательной власти.